Строительный скандал во Львове: в историческом центре города строят многоэтажку

Потрескавшиеся стены в соседних домах и огромный котлован на месте бывшего сада. Во Львове разгорелся еще один строительный скандал. В историческом центре начали возводить многоэтажку. Львовяне, которые проживают рядом, жалуются, что строители не имеют всех соответствующих разрешений. И на протесты людей никто не обращает внимания. Работы продолжаются ежедневно, говорится в ТСН.ua.

Декоративный сад, в котором прогуливались львовяне был на месте строительства еще несколько месяцев назад. Сегодня здесь глубокий котлован и огромный глухой забор. Строительство только начинается, но его последствия соседи уже ощутили сполна.

"Еще не прошел месяц, а уже три маяка дали трещины. То есть, еще не начата стройка, которая будет давать больше нагрузку на грунты, а они здесь карстовые и они очень продвигаются, то это уже влияет на наш дом. А если здесь начнут бить сваи и давать нагрузку на грунты, то все это может сползти. Наш дом может развалиться", - говорит местная жительница.

Многоэтажку строят в пределах исторического района города. Разрешение на строительство должно предоставить министерство культуры. Люди показывают письмо в котором Минкульт никакой застройки не согласовывал. И это не единственное нарушение. Оказывается, что домов, граничащих со строительной площадкой в документах также нет.

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Проверить законность строительства приехали из мэрии. Их на территорию площадки не впустили. Чиновники обещают со всем разобраться.

"Если найдутся нарушения, а они найдутся, я их уже вижу, очевидно работы должны быть прекращены", - говорит начальник управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко.

Строительные работы начали на земле, которая принадлежит университету Львовская политехника. По документам территория предназначена для обслуживания общежития. Возведение многоэтажки активисты объясняют просто – так государственная собственность переходит в частные руки.

Отмечается, что получить комментарий от представителей Политехнического университета журналистам так и не удалось. В то время львовянам, которые живут рядом, за препятствование хозяйственной деятельности застройщик начал угрожать судами.