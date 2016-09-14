Луганская область на 80% готова к новому отопительному сезону - ВГА

Как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, об этом сегодня во время расширенного аппаратного совещания в администрации сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ЛВГА Виталий Сурай.

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«По состоянию на 1 сентября 2016 без учета ежедневных аварийно-восстановительных работ, жилищно-коммунальное хозяйство области подготовлено в целом более чем на 80%», - отметил он.

По информации Департамента ЖКХ облгосадминистрации, к отопительному сезону запланировано подготовить 3 тыс. 622 жилых дома, из них подготовлен 2 тыс. 951 (81,5%). Выполнен ремонт кровель 635 жилых домов (81,5%). Подготовлены 844 отопительные системы жилых домов (80,3%). Отремонтированы системы холодного водоснабжения в 964 жилом доме (82,3%), горячего - в 338 домах (80,5%).

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Также к зиме запланировано подготовить 505 объектов социально-культурного назначения, из них готовы 427 (84,6%). Подготовлена 301 котельная (80,9%) и 257,8 км тепловых сетей (85,1%).

Отремонтированы или заменены 81,6 км водопроводных сетей, канализационные сети готовы на 81,2%.