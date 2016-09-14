В Минсоцполитики обещают не лишать субсидий за дорогие покупки и продажу недвижимости

Продажа недвижимости, получение наследства, наличие нескольких квартир или автомобилей, а также осуществление гражданином покупки на сумму свыше 50 тыс. грн не является причиной лишения гражданина права на получение субсидии на оплату коммунальных услуг и не является поводом для приостановления выплат, в случае, если субсидия уже предоставляется.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины, переданном УНИАН.

«Продажа квартиры или дома не входит в перечень критериев, которые лишают права на получение субсидии. Более того, о факте продажи квартиры граждане не обязаны информировать органы социальной защиты. Если семья совершила покупку, превышающую 50 тыс. грн на момент получения субсидии, безвозвратную государственную помощь в уплате жилищно-коммунальных услуг ей не прекратят предоставлять, - говорится в разъяснении. - В то же время обращаем внимание на то, что доход от продажи квартиры должен быть задекларирован в следующем году. Он будет учитываться при расчете размера субсидии на следующий период, скажем в 2017-2018 гг.».

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Как подчеркнули в Минсоцполитики, на оформление субсидии также не влияет стоимость имущества, полученного в наследство или в подарок. Этот доход не включается в совокупный доход семьи и не учитывается при расчете размера субсидии. «Также обращаем внимание на то, что наличие в собственности двух жилых помещений, двух автомобилей также не влияет на право получения субсидии. Принимается во внимание официальный доход, который приносит имущество, - говорится в разъяснении. - Если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении права на субсидию учитывается сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. грн, субсидия может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания».

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Не являются препятствием для предоставления субсидии и расходы на медицинские услуги. Однако если кто-либо из зарегистрированных в жилом помещении членов семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии совершил покупку земельного участка, квартиры (дома), автомобиля, строительных материалов или единовременно оплатил услуги по строительству, ремонту квартиры или дома, автомобиля на сумму, превышающую 50 тыс. грн, субсидия не назначается. «В то же время, и здесь есть исключения. Государство готово идти навстречу тем семьям, которые реально нуждаются в помощи в уплате жилищно-коммунальных услуг», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 9 млн с 5,5 млн.

По последним данным Минфина, в проект бюджета на 2017 год заложили 40 млрд грн на субсидии. При этом, по словам вице-премьера Павла Розенко, эта сумма может вырасти до 52 млрд грн.