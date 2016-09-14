В Лондоне из-за Brexit дешевеют элитные дома

Продавцы элитных домов в Лондоне снижают запрашиваемые цены из-за Brexit, поскольку политическая неопределенность и высокие налоги лишают покупателей стимула, сообщает Bloomberg.

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По данным исследовательской компании Lonres, уровень снижения цен на люксовые дома в столице Великобритания вырос на 75% в первые десять недель после референдума о выходе страны из ЕС, состоявшегося 23 июня, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре также стало известно, что, по подсчетам Knight Frank, цены на недвижимость в Челси и Найтсбридже снизились в январе – августе на 8,9% и 6,8% соответственно по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год, передает Gazeta.ru.

Кроме того, оказалось, что после референдума элитная недвижимость в центре Лондона продавалась в среднем по цене £1,78 тыс. за один квадратный фут (0,09 кв. м), что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.