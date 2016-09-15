Закон требует установить счетчики газа в каждой квартире до конца 2017 года – министр соцполитики

13:38, 15 сентября 2016
Недвижимость
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Рева отметил, что закон требует поквартирного учета и в тарифе на газ это заложено.

Фото УНИАН

Закон "О коммерческом учете природного газа" требует от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Закон требует поквартирного учета. Более того, в тарифе на газ это заложено", - цитирует Реву пресс-служба.

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Как пояснил министр, многоквартирный дом не может быть потребителем услуг, поскольку договоры на поставку газа компании-поставщики заключают с каждым пользователем услуги отдельно.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях.

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