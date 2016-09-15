Закон требует установить счетчики газа в каждой квартире до конца 2017 года – министр соцполитики

Закон "О коммерческом учете природного газа" требует от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Закон требует поквартирного учета. Более того, в тарифе на газ это заложено", - цитирует Реву пресс-служба.

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Как пояснил министр, многоквартирный дом не может быть потребителем услуг, поскольку договоры на поставку газа компании-поставщики заключают с каждым пользователем услуги отдельно.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях.