Закон требует установить счетчики газа в каждой квартире до конца 2017 года – министр соцполитики
Рева отметил, что закон требует поквартирного учета и в тарифе на газ это заложено.
Закон "О коммерческом учете природного газа" требует от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.
"Закон требует поквартирного учета. Более того, в тарифе на газ это заложено", - цитирует Реву пресс-служба.
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Как пояснил министр, многоквартирный дом не может быть потребителем услуг, поскольку договоры на поставку газа компании-поставщики заключают с каждым пользователем услуги отдельно.
Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях.