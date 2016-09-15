В следующем году депозиты будут учитывать при назначении субсидий - Минсоцполитики

Министерство социальной политики намерено включить депозиты в расчет дохода домохозяйств при назначении субсидии после окончания следующего отопительного периода в мае 2017 года.

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Об этом в интервью УНИАН сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Со следующего года мы, наверное, все-таки включим депозиты в расчет дохода домохозяйства для назначения субсидии. Но, скорее всего, мы это сделаем с мая месяца, уже после окончания следующего отопительного периода. Потому что, это правильно включить, это все-таки можно считать доходами, особенно когда проценты по ним выплачиваются», - сказал Рева.

Также министр отметил, что сегодня Минсоцполитики не может получать информацию о таких доходах граждан. На это может указывать лишь проводимая Министерством финансов верификация социальных выплат.

Как сообщал УНИАН, продажа недвижимости, получение наследства, наличие нескольких квартир или автомобилей, а также осуществление гражданином покупки на сумму свыше 50 тыс. грн не является причиной лишения гражданина права на получение субсидии на оплату коммунальных услуг и не является поводом для приостановления выплат, в случае если субсидия уже предоставляется. В то же время, доход от продажи квартиры должен быть задекларирован в следующем году. Он будет учитываться при расчете размера субсидии на следующий период.

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На оформление субсидии также не влияет стоимость имущества, полученного в наследство или в подарок. Этот доход не включается в совокупный доход семьи и не учитывается при расчете размера субсидии. Также не влияет на право получения субсидии наличие в собственности двух жилых помещений или двух автомобилей, принимается во внимание только официальный доход, который приносит имущество.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 9 млн с 5,5 млн.

По последним данным Минфина, в проект бюджета на 2017 год заложили 40 млрд грн на субсидии. При этом, по словам вице-премьера Павла Розенко, эта сумма может вырасти до 52 млрд грн.

Подробнее читайте на сайте УНИАН в публикации «Министр соцполитики: Получатели субсидии должны сообщать о трате более 50 тысяч гривень, иначе у них будут проблемы».