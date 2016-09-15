Министр соцполитики о тратах свыше 50 тысяч: если скроете, могут потребовать возврата субсидии

Органы социальной защиты населения могут потребовать возврата полученных по субсидии сумм, если окажется, что получающий ее человек не сообщил об одноразовой покупке на сумму свыше 50 тыс. грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Институт социальных инспекторов, который существует, он все время проверяет информацию о доходах субсидиантов. И если он обнаружит, что человек нам не сообщил, у него могут возникнуть проблемы. Ему могут прекратить выплату субсидии», - сказал Рева.

На вопрос о том, могут ли потребовать вернуть полученную с момента покупки субсидию, министр ответил утвердительно. «Если человек не выполнил свой долг, такой вопрос может возникнуть», - сказал Рева. При этом пояснив, что возврат произойдет или добровольно, или в судебном порядке.

Министр пояснил, что в заявлении на получение субсидии прописаны обязанности просящего государственную помощь. В частности, человек обязать сообщать органам социальной защиты об обстоятельствах, влияющих на процесс назначения субсидии. Например, если в составе его семьи происходят изменения, или когда кто-либо из членов домохозяйства совершает покупку на сумму от 50 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, не являются препятствием для получения субсидии расходы на медицинские услуги свыше 50 тыс. грн. Также, когда семья приобрела квартиру в кредит, то при определении права на субсидию учитывается сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. грн, субсидия может быть назначена по решению комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.

Однако если кто-либо из зарегистрированных в жилом помещении членов семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии совершил покупку земельного участка, квартиры (дома), автомобиля, строительных материалов или единовременно оплатил услуги по строительству, ремонту квартиры, дома или автомобиля на сумму, превышающую 50 тыс. грн, субсидия не назначается.

Подробнее читайте на сайте УНИАН в публикации «Министр соцполитики: Получатели субсидии должны сообщать о трате более 50 тысяч гривень, иначе у них будут проблемы».