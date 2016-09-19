До 9 миллионов семей оформят в ближайшее время субсидии на оплату ЖКУ - Гройсман

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Они будут платить за коммуналку 15% совокупного дохода семьи. Ранее эта цифра была на уровне 12%.

Правительство призывает граждан оформлять субсидии, ведь госбюджету выгоднее оказывать адресную помощь каждой семье, чем выплачивать дотации коммунальным предприятиям.

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"Есть шесть миллионов семей, которые сегодня получают субсидии. Хочу всех успокоить, что система сработает (и произойдет переоформление). Пенсионеров это не касается – всем, кому были назначены субсидии, будут автоматически переназначены. Очень важно, чтобы люди были внимательны, когда им выставляют счета, когда они должны разобраться в цифрах. Все остальное государство сделает. Мы обеспечим все семьи, которые нуждаются в поддержке, субсидиями. Мы не будем субсидировать, как было раньше, – давать дотации теплокоммунэнерго, "Нафтогазу" сотни миллиардов гривен. Мы дадим каждому гражданину, у которого есть невысокий доход, и мы его защитим. А все, кто имеет высокий доход, ездят на крутых машинах, имеют большие дома или квартиры, пусть платят полноценно", – подчеркнул Гройсман.

Ранее в правительстве заявляли, что субсидии покроют рост тарифов, и по факту люди будут платить даже меньше, чем в прошлом году.

"Мы рассчитали (предусмотрели в бюджете, что субсидии получат) до 9 миллионов семей. Но реальная картина будет, когда люди оформят субсидии. Больше точно не будет. Сами субсидии получат соответствующую защиту. Эта система достаточно справедлива. То есть ты имеешь невысокий доход – за тебя государство поможет заплатить. Ты имеешь высокий доход – сам должен заплатить. Больше, теплокоммунэнерго, водоканалы, "Нафтогаз" должны избавиться от этой истории. Как раньше работала система? Субсидии люди получали, тарифы были занижены, на них просто зарабатывали огромные средства на сделках на всех уровнях, "Нафтогаз" получал больше 100 миллиардов гривен дотаций ежегодно и эта система аккумулировала убытки. На этих тарифах, когда были разные цены, вроде людям подавали, как будто это льготная цена, но на самом деле это была коррупционная цена. Потому что списывали на население дешевый газ, затем перепродавали его по коммерческой цене, потом у людей появлялись миллиарды. Этой схемы больше не будет", – заверил премьер.

Эксперты сомневаются, что государство найдет достаточно денег для покрытия субсидий.

"Я хочу успокоить украинских граждан. На все хватит. Это ответственность государства. Я просил бы это учитывать. Оформляйте субсидии, получайте эту государственную помощь и все будет абсолютно в порядке. Мы сегодня работаем над тем, чтобы по результатам завершения отопительного сезона ту экономию, которую люди могут получить за счет того, что меньше потребляют, более экономны, дать им деньгами. Но сегодня я не могу сказать, что это произойдет в такой-то период. Мы еще над этим работаем. Но я точно могу сказать, что как только у нас появится возможность отдать людям средства, мы это будем делать каждый раз", – подчеркнул Гройсман.

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Ранее в Кабмине сообщили об изменениях по оформлению субсидии. В частности, если во время оформления льготы принимали во внимание доходы неработающих пенсионеров за предыдущий год, то теперь – только за предыдущий месяц.

Семьям, которые оформили субсидии ранее, на этот отопительный сезон их продлят и пересчитают автоматически.

Одновременно будут отказывать в субсидиях тем, кто имеет скрытые доходы, высокую зарплату или совершил покупку на сумму свыше 50 тыс. грн.

Монетизировать субсидии (выплачивать гражданам деньгами) правительство пока не планирует, потому что окончательно не выработали сам механизм. Монетизацию планируют запустить в конце будущего отопительного сезона, то есть в 2017-ом. Обещают, что сэкономленные суммы субсидий можно будет использовать на мероприятия по энергосбережению.

Кроме того, правительство запустило сайт Тепло.gov.ua, на котором объясняют, почему постоянно растут тарифы на коммунальные услуги, как формируют цену на газ, зачем нужны субсидии, как их оформить, как уменьшить коммунальные платежи, советы по энергоэффективности. Также на портале есть онлайн-калькулятор, который поможет подсчитать размер субсидии.