Аренда госсобственности с начала года принесла в бюджет 687 миллионов

Поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам января-августа 2016 года снизились на 11,9% - до 686,9 миллиона гривень с 779,4 миллиона гривень за аналогичный период 2015 года.

Об этом сообщается в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В августе фонд перечислил от аренды госимущества 82,1 миллиона гривень.

При этом ФГИУ за 8 месяцев перевыполнил плановое задание на этот год по перечислению поступлений от аренды госсобственности на 11,7%, или на 71,9 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2015 году перечислил в государственный бюджет 1,21 миллиарда гривень от аренды государственной собственности, что на 23,1% больше показателя 2014 года и в 2,2 раза превышает показатель годового плана прошлого года.

В 2016 году фонд должен был перечислить в государственный бюджет от аренды госсобственности 615 миллионов гривень.