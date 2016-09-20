Фирташ ведет переговоры о продаже элитного бизнес-центра "Парус" - СМИ

Об этом сообщает издание «Новое время-бизнес» со ссылкой на несколько независимых источников на рынке, знакомых с процессом переговоров готовящейся сделки.

Борис Краснянский, управляющий активами Group DF, подтвердил НВ Бизнес данную информацию: «Такой вариант рассматривается, но я бы не хотел вдаваться в детали до завершения процесса». Подробности сделки он назвать отказался, также, как и имя покупателя. По информации одного известбанкиров, пожелавшего сохранить анонимность, продавец действительно искал покупателя и проводил переговоры, но об их результатах ему не известно.

Читайте также"Гроші" выяснили самые популярные страны, куда бегут украинские коррупционеры

Бизнес центр Парус относится к категории класса А. Находится практически в центре деловой культуры столицы, на пересечении с бульваром Леси Украинки по улице Мечникова, 2. Это 33 этажное здание площадью 75 тыс. кв. м. (полезная площадь 56 тыс. кв. м.) было введено в эксплуатацию 2007 году. Инвестиции в строительство составили порядка 500 млн грн. Еще до ввода в эксплуатацию владелец здания предприниматель Вагиф Алиев продал долю в объекте Фирташу за $300 млн. Некоторые оценивали сделку в два раза выше. В итоге новый собственник получил более 50%.

Читайте такжеПорошенко обогнал Фирташа в рейтинге самых богатых украинцев

По состоянию на 2013 год, согласно данным портала «Наши гроши», Парусом владели в равных частях компания Передовые технологии плюс (через кипрскую Бовалон Инвестмент) Фирташа и Мандарин Плаза Алиева.

То, что Парус меняет собственника косвенно подтверждается информацией из Единого госреестра юрилиц. В разделе, где обычно указывают конечного бенефициара, вместо упомянутой кипрской компании, значится некий Андрей Петиченко, а адрес его местонахождение указанно общежитие по улице Ломоносова 28/41. Также он записан руководителем компании с 2 июня 2016 года.

О предстоящей смене собственника Паруса знают и в Мандарин Плазе, но и там ее детали не назвали. «Для нас ничего не изменилось. Мандарин Плаза сохранила долю в Парусе в том же размере»,- рассказал изданию представитель компании Александр Черницкий. Информацию о размере доли в Парусе его компании на текущий момент, он не назвал.

Читайте такжеДвое детей Фирташа имеют российское гражданство

Опрошенные участники рынка и отраслевые специалисты склоняются к тому, что новым инвестором Паруса станет местный бизнесмен. «Мы общаемся часто с зарубежными инвесторами, но они не смотрят на Украину, поскольку здесь очень большие риски, связанные с военным конфликтом. Скорее всего, речь идет о локальных инвестициях,- говорит Владимир Мысак, глава отдела инвестиций DTZ Ukraine. - С меньшей долей вероятности это могут быть иностранцы, которые уже присутствуют на украинском рынке, вкладывая деньги в похожие объекты». Схожего мнения придерживается и инвестиционный аналитик компании ЭСТА Холдинг Екатерина Березинец. Она оценивает сделку в $40-50 млн. «Это хороший сигнал для рынка инвестирования: собственники смогли договориться с покупателем, покупатель готов делать долгосрочные вложения в Украине»,- рассказывает Березинец.

Читайте такжеНардеп показал роскошные имения Фирташа и Левочкина на Лазурном побережье Франции (фото, видео)

По информации источников НВ Бизнес на рынке, доля Алиева в Парусе уже не имеет веса, и он выполняет роль формального собственника. Если оценивать весь Парус, то его стоимость варьируется в пределах $85-110 млн, делится подсчетами Александр Носаченко, управляющий директор компании Сolliers International.

По его словам, такая рыночная стоимость актива основывается на уровне ставок доходности: «В Парусе крайне слабо представлен мультинациональный бизнес, а большую часть арендаторов и соответственно дохода приносит украинский бизнес».

Если в среднем на рынке офисных помещений Киева иностранные компании занимают 2/3 доли аренды, в Парусе этот показатель около 10-15%. «Это означает, что арендный доход менее стабильный, и, если что-то происходит в стране не ладное, это сразу отражается на арендном потоке»,- рассуждает Носаченко.

Добавляет хлопот и слабая заполняемость сооружения. По словам Мысака, по состоянию на май месяц, вакантность площадей Паруса находилась на уровне 20%. «Сейчас рынок сильно перегрет. Вводится в эксплуатацию много новых объектов в центре столицы, значительно подросла конкуренция. Многие объекта сталкиваются с похожей ситуацией, но доля вакантности Паруса остается одной из самых высоких»,- говорит Мысак.

Читайте такжеБеглому экс-пасынку Фирташа грозит до 10 лет тюрьмы

Впрочем, участники рынка не исключают того, что передача доли Фирташа в Парусе может быть и безденежной. «Возможно даже это будет взаимозачет»,- считает Березинец. Сергей Сергиенко, управляющий партнер CBRE Ukraine не исключает, что скорее всего, это договор с политической окраской, который не имеет отношения к рыночным факторам. «Сомневаюсь, что это рыночная сделка потому что на рынке о ней нет никакой информации».

«Возможно на него надавили и объект отдан за решение каких-то вопросов», - делает предположение участник рынка на правах анонимности. Он напоминает, что в свое время по похожему сценарию с политической подоплекой (по сути за выборы) прошла продажа Валерием Хорошковский Укрсоцбанка Виктору Пинчуку.

В любом случае стороны смогут ударить по рукам после того, как сделку одобрит Антимономольный комитет Украины, если конечно Фирташ не продает Парус по частями сразу нескольким инвесторам.

Как ранее сообщал УНИАН, Фирташ ушел с должности главы Федерации работодателей Украины. Вместо него был назначен Дмитрий Олейник, председатель наблюдательного совета ОАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод» и президент Ассоциации предприятий стекольной промышленности.