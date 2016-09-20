В Украине к холодам подготовили чуть более 50% жилого фонда - Минрегион

Украинские коммунальщики подготовили к отопительному сезону немногим более 50% жилого фонда и продолжают подготовку к зиме объектов социальной сферы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, об этом сказал заместитель министра Эдуард Кругляк в ходе селекторного совещания с регионами.

"К отопительному сезону готово 82 603 дома, а это 51,1% от плана. Из объектов социальной сферы готовы 18 563 объекта, а это 50,8%", - цитирует Кругляка пресс-служба.

По его словам, в целом к зиме необходимо подготовить 161 706 домов и 36 тысяч объектов социальной сферы, включая детские сады, больницы, школы.

Читайте такжеЛуганская область на 80% готова к новому отопительному сезону - ВГА

В пресс-службе также отметили, что на текущий момент к зиме готовы 53% котельных (11 142 котельные), 10 873 км тепловых сетей, 2 993 тепловых пункта, 52% канализационных сетей, более 50% насосных станций.

"К работе в зимний период подготовлены более 2,7 тысячи единиц спецтехники, а также 1913 единиц дополнительной спецтехники от сторонних организаций по заключенным договорам. Заготовлены около 73 тысяч единиц шанцевого инструмента и почти 395 тысяч тонн посыпочного материала и реагентов", - сказал Кругляк.

Справка УНИАН. Отопительный сезон в Украине начинается календарно с 15 октября, однако по факту основным условием запуска отопительных систем являются температурные показатели воздуха. Кабмин в августе утвердил план подготовки к отопительному сезону, рассчитывая показатели необходимых запасов топлива для производства и доставки тепла исходя из пессимистических прогнозов погодных условий.