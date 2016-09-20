Субсидии на оплату комуслуг в 4 раза превысили прошлогодний показатель

Жителям Украины в январе-августе 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,65 миллиарда гривень, что в 4 раз превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 1,6 миллиарда гривень, в сельской – 1,1 миллиарда гривень.

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По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-августе были назначены 4,2 миллиона семей (102,6% обратившихся за субсидиями, учитывая тех, которым назначены субсидии в этом году, тогда как они обратились за ними в прошлом году). В городской местности субсидии были назначены 2,9 миллиона семей, в сельской – 1,3 миллиона семей. По сравнению с январем-августом 2015 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 55,3%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 25,6% – до 142 гривень.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,4 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда гривень, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.