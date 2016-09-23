Украинцы могут оформить субсидию на съемное жилье - Рева

Украинцы, которые раньше не получили субсидию из-за отсутствия прописки, могут получить ее, предоставив договор аренды жилья, на которое оформляется субсидия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Если человек не смог оформить субсидию из-за отсутствия прописки в данном жилье, но там проживает и оплачивает счета за тепло, газ, свет и воду, государство обеспечило ему возможность воспользоваться безвозвратной помощью на основании договора аренды жилья", - цитирует Реву пресс-служба.

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При этом министр отметил, что решением правительства не определены жесткие требования к такому документу. Договор не нужно заверять нотариально, достаточно лишь двух подписей - владельца жилья и арендатора. Такой документ является официальным подтверждением права человека на субсидию и должен учитываться местными органами социальной защиты населения в пользу семьи.

Как сообщал УНИАН, получающие субсидию домохозяйства, в случае изменения количества зарегистрированных жильцов, обязаны в течение месяца сообщать об этом в органы социальной защиты населения, иначе субсидия будет им приостановлена на время перерасчета размера субсидии исходя из новых данных.