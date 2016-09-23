Гройсман уверяет, что нет причин для срыва отопительного сезона

Кабинет министров Украины не видит объективных причин, которые могли бы привести к срыву подготовки к отопительному сезону, а также к срыву проведения всех необходимых работ в осенне-зимний период. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что ответственность за подготовку к отопительному сезону во многом лежит не только на правительстве, но и на местных органах власти, которые должны выполнить свою часть работы.

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"Объективных причин для срыва отопительного сезона нет. За подготовку к отопительному сезону несут ответственность мэры городов, главы администраций. Если кто-то не успел качественно подготовить свои города, районы или области к отопительному сезону, то не надо списывать это на общегосударственные проблемы, - сказал Гройсман. - Мы знаем о проблемах, которые возникли не сегодня. Есть проблемы всего комплекса коммунальной энергетики, и мы работаем над тем, чтобы все вопросы решить системно. И тут нужна будет поддержка депутатского корпуса. Нужна система, которая позволит не загонять коммунальные предприятия в долги, повысит ответственность за расчеты… это комплекс вопросов. И правительство открыто".

Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов. В сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило размеры запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа для подземных хранилищах должны составить не менее 17 миллиардов кубометров, запасы угля - 2,8 миллиона тонн угля.