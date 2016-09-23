Американская Marriott приобрела сеть отелей Starwood за $13,6 миллиарда

Американский гигант гостиничного бизнеса Marriott International Inc. завершил сделку по приобретению международной сети отелей Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., сообщает Прайм со ссылкой на Marriott International.

"В рамках сделки, стоимость которой составила 13,6 миллиарда долларов, будет образована крупнейшая в мире сеть отелей. Она будет представлена более чем в 110 странах и иметь свыше 5,7 тысячи гостиниц примерно с 1,1 миллиона номеров в общей сложности. Отмечается, что благодаря слиянию компаний ожидаемый эффект ежегодной экономии средств может составить 250 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

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"Вместе с брендами Starwood, их великолепными гостиницами и талантливой командой, мы резко расширили наши возможности обеспечить клиентов наилучшими впечатлениями", - приводятся в релизе слова исполнительного директора и председателя правления директоров компании Marriott International Билла Марриотта (J. W. "Bill" Marriott, Jr.).

Гостиничная сеть Marriott была основана в 1993 году. Штаб-квартира расположена в США. Компания оказывает услуги управления более чем 4,4 тысячи гостиниц в 87 странах и регионах мира.

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. основана в 1930 году. Штаб-квартира также расположена в США. Она управляет более чем 1,3 тысячи отелей в 100 странах мира. Штат компании насчитывает около 188 тысяч человек.