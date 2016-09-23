СМИ узнали, кому Фирташ продает бизнес-центр "Парус" в Киеве

Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на несколько источников, близких к обоим бизнесменам.

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По данным издания, передача прав на половину ТЦ будет безденежной. За долю в «Парусе» Алиев должен погасить более $50 млн долга компании Фирташа.

Group DF Фирташа владела половиной «Паруса» через компанию «Передовые технологии плюс». Оставшиеся 50% сейчас контролирует компания «Мандарин Плаза» Вагифа Алиева.

"Доля компании «Мандарин Плаза в бизнес-центре Парус не изменилась", - сообщил первый замглавы правления "Мандарин Плаза" Александр Черницкий. "Я это не комментирую", - сказал управляющий директор Group DF Борис Каснянский. Вагиф Алиев также отказался от комментариев, сославшись на незавершенность сделки.

Бизнес-центр «Парус» - одно из первых зданий класса А, которое было построено в Киеве, рассказывает руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Виктор Оборский. Его высота - 33 этажа, площадь - 75 000 кв м. До 2010 года Парус был самым высоким зданием столицы. Сейчас вакантность комплекса, по оценкам экспертов, составляет 20%, а помещения в здании арендуют Interpipe, Group DF, Vertex, Райффайзен Банк Аваль, UTG и другие.