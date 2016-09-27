В Китае запретили продажу микроквартир площадью до 7 квадратов

В китайском городе Шэньчжэнь на юге страны начали продавать микроквартиры площадью от 5,73 кв. м до 7,43 кв. м, сообщают различные китайские СМИ, в числе которых Chuansong и Sina, передает РБК.

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Значительную часть шестиметровых квартир раскупили за полдня в воскресенье, 25 сентября: покупатели платили за лоты по 880 тыс. юаней, что эквивалентно 140 тыс. юаней за 1 кв. м, выяснила газета South China Morning Post. Это более чем в два раза превысило средние расценки на жилье в Шэньчжэне: по данным местного ведомства по городскому планированию и землям, в июне 2016 года стоимость 1 кв. м жилья в мегаполисе была равна 61,8 тыс. юаней, сказано в статье.

После того как о продаже начали писать в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) и в прессе, китайские власти аннулировали все проведенные сделки, пишет Sina.

Изначально в СМИ сообщалось об 11 проданных микроквартирах, но после проверки выяснилось, что выкуплены только четыре объекта малой площади, утверждает South China Morning Post. Это жилье нарушает китайские нормы, согласно которым минимальная площадь квартир на территории материкового Китая, к которому относится Шэньчжэнь, не может быть меньше 22 кв. м, говорится в публикации. Исключения допускаются в Гонконге.