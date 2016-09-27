В Дубае началось строительство ЭКСПО-2020

Строительство инфраструктуры первого из четырех секторов площади, на которой разместится международная выставка ЭКСПО-2020, началось в Дубае, сообщают РИА Недвижимость.

"Стоимость всех четырех секторов инфраструктуры оценивается в 1,3 миллиарда дирхамов (более 300 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ЭКСПО-2020 будет проходить в Дубае с октября 2020 по апрель 2021 года. Власти Дубая ожидают, что выставку посетят 25 миллионов человек, из которых 70% приедут из-за рубежа. Дубай одержал победу в голосовании на проведение ЭКСПО-2020 в ноябре 2013 года.

"В данный момент началось строительство на территории деревни Expo Village, где будут проживать участники. В частности, речь идет о работах по водоснабжению, электричеству, телекоммуникациям. Эта фаза строительства закончится в апреле 2018 года", - подчеркивает издание.

Вся работа по инфраструктуре выставки будет завершена в октябре 2019 года. Общий бюджет выставки вместе с объектами оценивается в 25 миллиардов дирхамов (около 7 миллиардов долларов).