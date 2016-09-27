В госбюджете достаточно средств для выплаты субсидий - министр финансов

Кабинет министров Украины предусмотрел в государственном бюджете достаточно средств для выплаты субсидий населению в связи с повышением тарифов на газ и тепло, заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире Еспресо.TV.

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«Мы ответственное правительство, денег хватит», - сказал министр.

По его словам, в том числе для выплаты субсидий предназначены средства в сумме 1 млрд долл. США, привлеченные правительством под гарантии США.

«Это дешевое финансирование, которое предполагалось использовать на то, чтобы смягчить эффект от увеличения тарифов. Тарифы повышены, и надо компенсировать этот эффект для людей. Эти средства будут направлены на эти цели», - пояснил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП, доходами 706,269 млрд грн, расходами – 775,265 млрд грн.

По прогнозам Министерства социальной политики, количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.