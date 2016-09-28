Налог на недвижимость в этом году заплатят 350 тысяч украинцев – Фискальная служба

В текущем году Государственная фискальная служба начислила налоговые обязательства по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, более 350 тыс. физических лиц.

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Согласно сообщению на сайте Государственной фискальной службы, плательщики заплатят в бюджет налог почти за 454 тыс. объектов жилой недвижимости, при этом облагаются они по ставкам, определенным в 2015 году. Гражданам вручено более 440 тыс. налоговых уведомлений-решений по уплате налога.

«По состоянию на 26 сентября в бюджет уже уплачено 149 млн грн налога на недвижимое имущество. В то же время, до конца года мы ожидаем поступления в бюджет более 250 млн грн налога», - говорится в сообщении.

ГФС отмечает, что в случае несогласия с определенной в налоговом уведомлении суммой налога граждане имеют право обратиться в налоговый орган по месту регистрации и провести сверку данных. Однако сделать это они должны в течение 60 дней со дня получения налогового уведомления, ведь по завершению этого срока за неуплаченный налог уже будет начисляться пеня.

«Обратиться в налоговую инспекцию должны и те лица, которые проживают на территории Украины, но имеют жилую недвижимость на территории СЭЗ «Крым». Они обязаны задекларировать такое имущество для определения общей базы и получения льготы по уплате налога», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года парламент одобрил изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которым ставки налога на недвижимость увеличатся до 3% с 2% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади. В то же время отменены льготы для складских и промышленных зданий.