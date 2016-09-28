Субсидии на отопительный период начнут назначать после его старта в октябре

Органы социальной защиты населения начнут назначать и пересчитывать субсидии на отопительный период 2016-2017 после его старта в октябре текущего года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

Читайте такжеВ госбюджете достаточно средств для выплаты субсидий - министр финансов

«Если кому-то не вышла субсидия на неотапливаемый период, паниковать не стоит. Таким семьям в октябре будет осуществлен автоматический пересчет на отопительный период», - цитирует Реву пресс-служба.

В сообщении отмечается, если семья подала документы на оформление субсидии и на неотапливаемый период она не была назначена, ей все равно могут назначить субсидию после начала отопительного сезона.

Как пояснил Рева, жилищная субсидия назначается на 12 месяцев, а ее расчет производится отдельно на неотапливаемый период и отдельно на отопительный. Сейчас органы социальной защиты населения проводят расчеты на неотапливаемый период.

Министр также отметил, что органы социальной защиты населения будут проводить расчеты на основе новых тарифов и информации от поставщиков услуг - тепло-, газо- и электроснабжающих организаций. Информация о размере субсидии будет отражена в ноябрьских платежках за оплату коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, украинцы, которые раньше не получили субсидию из-за отсутствия прописки, могут получить ее, предоставив договор аренды жилья, на которое оформляется субсидия.

Получающие субсидию домохозяйства, в случае изменения количества зарегистрированных жильцов, обязаны в течение месяца сообщать об этом в органы социальной защиты населения, иначе субсидия будет им приостановлена на время перерасчета размера субсидии исходя из новых данных.