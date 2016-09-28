Гройсман требует в срок завершить подготовку к отопительному периоду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на необходимости своевременно завершить комплекс мероприятий по подготовке страны к осенне-зимнему периоду.

Об этом он заявил сегодня во время совещания по рассмотрению проблемных вопросов в энергетической отрасли и состояния выполнения мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годах, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"Весь комплекс работ, запланированный по подготовке страны к осенне-зимнему периоду, должен быть завершен вовремя", - заявил Гройсман, открывая совещание.

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Глава правительства заметил, что до начала отопительного сезона осталось три недели. В течение этого времени, подчеркнул Гройсман, нужно выполнить "комплекс задач, направленный на то, чтобы люди не почувствовали каких-либо дискомфортных вопросов в повседневной жизни".

В частности, нужно обеспечить бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, холодного и горячего водоснабжения, качественную работу железнодорожного транспорта, отметил премьер.

Особо он подчеркнул важность обеспечения надлежащей работы системы социальной защиты населения.

"Я бы очень хотел, чтобы при наступлении неблагоприятных погодных условий, при ухудшении погодных условий на улицах и тротуарах было чисто, а в квартирах было тепло и светло", - сказал Гройсман.