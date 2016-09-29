Украинцам советуют обращаться за субсидиями уже сейчас, чтобы не было ажиотажа – помощь нужна 9 миллионам семей

Вице-премьер-министр Павел Розенко советует гражданам обращаться за субсидией до начала отопительного сезона во избежание ажиотажа в органах социальной защиты населения и задержек с назначением субсидий, сообщила пресс-служба вице-премьера.

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«Мы прогнозируем, что в этом отопительном сезоне субсидии будут получать около 9 млн украинских семей. Поэтому лучше обращаться в управления соцзащиты уже сейчас, чтобы в ноябре-декабре не было ажиотажа и большого наплыва людей», - цитирует Розенко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 9 млн с 5,5 млн.

По последним данным Минфина, в проект бюджета на 2017 год заложили 40 млрд грн на субсидии. При этом, по словам Розенко, эта сумма может вырасти до 52 млрд грн.

Как отмечали в Минсоцполитики, те, кто уже получает субсидию, не должны обращаться за ней вновь, она будет переназначена автоматически. Органы социальной защиты населения начнут назначать и пересчитывать субсидии на отопительный период 2016-2017 после его старта в октябре текущего года.