В Одессе суд вернул в коммунальную собственность участок на берегу моря стоимостью 1,7 миллиона

В Одессе при вмешательстве прокуратуры в коммунальную собственность суд вернул участок на берегу Черного моря стоимостью 1,7 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в конце прошлой недели Хозяйственный суд области в полном объеме удовлетворил иск Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район города) к физическому лицу-предпринимателю.

Как пояснили в пресс-службе, прокуратура потребовала ввернуть незаконно занятый земельный участок рекреационного назначения, расположенный на территории гидропарка «Лузановка», в собственность города, а также привести данный участок в изначальное состояние. В частности, согласно иску, собственник должен снести павильон кафе (площадь 100 кв. метров), который был установлен на участке самовольно, без соответствующих разрешительных документов.

«Сейчас землю на побережье Черного моря обязаны вернуть в коммунальную собственность Одессы», - отметили в пресс-службе.