Еженедельно за субсидиями обращаются до 60 тысяч семей - вице-премьер Розенко

В Украине в рамках государственной кампании по предоставлению субсидий на оплату коммунальных услуг после повышения цен на энергоносители до рыночного уровня зафиксирован рост запросов на оформление субсидий, и еженедельно за субсидиями обращаются порядка 60 тыс. семей.

Читайте такжеСубсидии на отопительный период начнут назначать после его старта в октябре

Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«За получением субсидий еженедельно обращаются 60 тысяч семей", - сказал он. При этом он подчеркнул, что в ноябре - с началом отопительного сезона - таких обращений будет значительно больше. И потому гражданам стоит заранее позаботиться об оформлении помощи.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства социальной политики, количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

Вместе с тем, как уверяют в министерстве финансов, ассигнований на выплаты субсидий достаточно. Минфин заложил в проект бюджета на 2017 год 40 млрд грн на субсидии. Однако, по словам вице-премьера Павла Розенко, эта сумма может вырасти до 52 млрд грн.