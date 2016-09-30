Кабмин улучшил прогноз роста объемов строительства до 8,5%

Министерство экономического развития и торговли улучшило прогноз роста объемов строительной деятельности в 2016 года до 8,5% с 5,1%.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы улучшаем оценку роста объемов строительной деятельности по итогам 2016 года до 8,5% (против ранее прогнозируемых 5,1%)", - говорится в аналитическом материале.

По мнению аналитиков министерства, к концу года темпы роста строительства замедлятся в связи с эффектом сравнительной базы 2015 года, однако в целом ситуация продолжит улучшаться.

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"Улучшение финансового состояния предприятий и дальнейшая активизация их производственной и инвестиционной деятельности, а также постепенное улучшение финансового состояния домохозяйств на фоне роста реальной заработной платы позволит строительной деятельности демонстрировать достаточно высокие темпы роста", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-августе 2016 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% – до 36,9 миллиарда гривень.

Строительные предприятия Украины в 2015 году сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до 55,9 миллиарда гривень.