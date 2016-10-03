Рыночные тарифы на комуслуги в Украине возможны не ранее апреля 2017 - МВФ

Полная либерализация коммунальных тарифов в Украине и приведение их к рыночному уровню возможно не ранее 1 апреля 2017 года, говорится в отчете ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, опубликованном на сайте организации.

"Полная либерализация тарифов возможна не ранее апреля 2017 года. Но к этому времени правительство должно представить механизм ежеквартального пересмотра тарифов в соответствии с рыночными ценами энергоносителей, а также в соответствии с колебаниями курса валют", - говорится в отчете МВФ.

Отмечается, что немаловажным фактором также станет завершение реформы управления государственным энергохолдингом "Нафтогаз Украины".

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Как сообщал УНИАН, политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и света.

В то же время, власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране. Предполагается, что к началу отопительного сезона 2016-2017 годов количество семей, обратившихся за субсидией, составит порядка 9 млн. Сейчас этот показатель составляет около 5,5 миллиона семей.