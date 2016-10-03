В Минюсте рассказали, когда из-за долгов за коммуналку могут конфисковать жилье

Об этом говорится в разъяснении Минюста о ситуации со взысканием жилья в счет долгов за коммунальные услуги.

Так, отмечается, что действующее в Украине законодательство гарантирует защиту права человека на жилье, которое закреплено в Конституции. В частности, закон "Об исполнительном производстве" запрещает забирать единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено.

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Также с целью защиты прав детей, действующим законодательством запрещено отчуждение недвижимого имущества, в котором зарегистрированы несовершеннолетние. В таких случаях требуется предварительное разрешение органов опеки и попечительства, говорится в разъяснении.

"Вместе с тем установленный законом порядок взыскания имущества должника предусматривает, что в первую очередь долг должен быть погашен за счет средств должника, а в случае отсутствия денежных средств иного имущества, и лишь в крайнем случае применяется взыскание жилья", - заявили в Минюсте.

Таким образом, убеждают в ведомстве, "взыскание жилых помещений должников при исполнении решений о взыскании коммунальных платежей в настоящее время фактически не применяется".

Как сообщал УНИАН, в августе министр юстиции Павел Петренко заверял, что жилье за неуплату коммунальных услуг у украинцев отбирать не будут.

Он назвал "очередным мифом" заявления о том, что по новому закону у людей могут изымать жилье за неуплату комуслуг.

"Никто не будет лишать украинцев собственности за неуплату коммунальных тарифов. Это очередной миф", – заявил Петренко.