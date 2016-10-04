В Кабмине рассказали об отопительном сезоне: готовы почти на 100%, потратили на подготовку 6 миллиардов

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время совещания о готовности к зиме.

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«Состояние готовности (жилищного фонда и энергетической инфраструктуры Украины – УНИАН) практически 100%», - сказал Зубко.

Согласно презентации, которую представил вице-премьер-министр, только несколько регионов отстают от планов подготовки к отопительному сезону. Например, на 95-100% к зиме готов жилищный фонд в Киевской, Волынской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

«Я хочу поблагодарить органы местного самоуправления, которые потратил 6 млрд грн на подготовку к отопительному сезону, например, Донецкую область, которая на эти нужды направила 350 млн грн», - сказал он.

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Заместитель министра Эдуард Кругляк отметил, что основными недостатками подготовки к отопительному сезону является не 100% подписание актов готовности жилищного фонда и котельных к зиме и не полное подписание договоров на поставку газа между теплокоммунэнерго и государственным энергохолдингом «Нафтогаз Украины».

«Из основных недостатков следует отметить, что только 87-94% актов готовности жилфонда и котельных являются подписанными, и только 75% предприятий тепловой энергетики подписали договора на поставку газа с «Нафтогазом», - сообщил Кругляк.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов.

В сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило размеры запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров, запасы угля - 2,8 млн тонн угля.

23 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин не видит объективных причин, которые могли бы привести к срыву подготовки к отопительному сезону, а также к срыву проведения всех необходимых работ в осенне-зимний период.