Мировые инвестиции в недвижимость сократились впервые с 2009 года

Инвесторы по всему миру впервые с 2009 года сократили объем вложений в объекты недвижимости (за исключением земли под застройку) из-за опасений по поводу глобальных экономических рисков, свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которые приводит Financial Times.

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С начала года до конца июня в недвижимость было вложено $919,7 млрд — на 5,7% меньше, чем в 2015 году.

В числе факторов, спровоцировавших сокращение инвестиций после семи лет непрерывного роста, — нестабильное положение китайского фондового рынка, миграция в Европе и итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, пояснил руководитель подразделения инвестиционной стратегии в Европе Cushman & Wakefield Дэвид Хатчингс.

«Процесс (ослабления интереса к недвижимости как к инвестиционному инструменту) начался летом 2015 года с девальвации юаня — это повысило обеспокоенность инвесторов по поводу происходящего в Китае. Кроме того, спрос слабел в связи с усилением проблем в Европе, таких как миграция и выход Великобритании из ЕС, а затем и выборов в США», — объясняет он, передает РБК.

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По его словам, уровень непринятия инвесторами рисков выше, нежели год или два назад, хотя спрос на недвижимость остается высоким. «Когда мы наблюдаем по-прежнему высокие риски и в то же время высокий спрос, возникает вопрос, временная ли это пауза или рынок достиг пика», — рассуждает Хатчингс.

Инвесторы, уточняет он, сосредоточены на недвижимости самого высокого качества в наиболее привлекательных городах, но такой недвижимости немного. По данным Cushman & Wakefield, самыми привлекательными рынками остаются Лондон и Нью-Йорк. По состоянию на июнь инвесторы вложили в недвижимость обоих мегаполисов примерно по $25 млрд ($24,89 млрд — в нью-йоркскую и $24,88 млрд — в лондонскую). Но из-за итогов британского референдума и высоких цен объем вложений в лондонскую недвижимость сократился за год почти вдвое, тогда как в нью-йоркскую вырос с $15,8 млрд годом ранее.

Инвестиции в недвижимость в Париже, который занимает третье место, сократились почти с $10 млрд примерно до $7,5 млрд. В десятку лидирующих рынков вошли также Лос-Анджелес, Амстердам, Сидней, Берлин, Гонконг, Сан-Франциско и Шанхай.