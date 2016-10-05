Кабмин проверит законность формирования тарифов на комуслуги

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время создать специальные рабочие группы, которые проинспектируют несколько предприятий теплокоммунэнерго на предмет законности формирования ими коммунальных тарифов.

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Как подчеркнул глава правительства, выступая на заседании Кабмина, формирование тарифов - это парафия местных органов власти, и потому важно понять - "не перегибают ли палку на местах".

"У меня поручение: создать рабочие группы и выехать на 4-5 теплокоммунэнерго по стране, и посмотреть, что там делается - на предмет нормативных или сверхнормативных потерь, как там проводятся мероприятия по энергосбережению, есть ли факты, когда греют землю, а не то, что нужно. Это все - сфера ответственности местных органов власти. Важно, чтобы сейчас мы поняли: на местах никто не перегибает ли палку, когда устанавливает тарифы и подает их на Киев?", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что Кабмин со своей стороны все необходимое в тарифной политике сделал и установил предельную цену на газ.