Гройсман призвал руководство регионов вовремя начать отопительный сезон - не позднее 1 ноября

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал руководство регионов, а также руководство энергохолдингов вовремя начать отопительный сезон - не позднее 1 ноября текущего года, а также вовремя завершить кампанию по начислению субсидий для граждан. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

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«Нафтогаз» должен обеспечить поставки газа, выделить лимиты всем предприятиям теплокоммунэнерго, и далее ответственность на местах. Пожалуйста, если будете видеть, что температурные режимы такие, что людям холодно - начинайте отопительный сезон. Правительство все, что нужно, обеспечило. Ваша задача - улучшать дисциплину расчетов. Задержек с началом отопительного сезона с любом уголке страны быть не может, - сказал Гройсман. - И нужно вовремя оформить субсидии».

Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов. В сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило размеры запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров, запасы угля - 2,8 млн тонн.

По информации Минрегиона, жилищный фонд и объекты энергетической инфраструктуры по всем регионам Украины готовы к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов почти на 100%, на подготовку местные власти потратили почти 6 млрд грн.