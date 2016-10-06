В России хотят взимать налог с неоформленной в собственность недвижимости

Минфин РФ предлагает взимать налог на имущество с владельцев земли, поставивших здание на кадастровый учет, но не оформивших право собственности на него, говорится в проекте «Основные направлениях налоговой политики на 2017-2019 годы».

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Как сообщили «Коммерсанту» в Минэкономразвития, по этой схеме уклоняется значительное число граждан на 4,4 млн участков, выделенных физлицам для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), нет зарегистрированных зданий.

Сейчас без регистрации права собственности начислять налог нельзя, а регулирование сроков стройки невозможно.

По данным Росреестра всего в кадастре недвижимости (ГКН) не указаны правообладатели 38% зданий.