Рада приняла "антирейдерский закон"

За принятие законопроекта №5067 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защите прав собственности» за основу и в целом проголосовал 271 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Основными нововведениями закона являются внедрение нотариального заверения подписей главы и секретаря общего собрания акционеров компании при регистрации изменений юрлица; нотариального заверения подписей на уставных документах, распределяющем балансе, заявления о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.

Один из инициаторов закона народный депутат Оксана Продан в ходе презентации документа отметила, что его принятие позволит инвесторам активно вкладывать средства в украинские предприятия, так как их собственность будет более защищена.

«Без него ни инвестиций, ни развития экономики быть не может», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Украине за последние 15 лет произошло около 30 тыс. рейдерских захватов с перераспределением имущества на общую сумму 20 млрд долл.

В рамках борьбы с рейдерством депутаты при участии Минюста разработали законопроект, который был зарегистрирован в парламенте 5 сентября.

Замминистра юстиции Павел Мороз отмечал, что затягивание принятия законопроекта может привести к увеличению рейдерских атак на предприятия.