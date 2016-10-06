Цены на жилье в Киеве в сентябре незначительно снизились

Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева в долларовом эквиваленте в сентябре 2016 года по сравнению с августом уменьшилась на 1,4% - до 1,350 тыс. долл./кв. м, а в гривне увеличилась на 0,2%, до 34,956 грн/кв. м.

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Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в прошлом месяце больше всего подешевели 2-комнатные квартиры - на 2,6%, до 1,37 тыс. долл./кв. м, и 1-комнатные – на 1,6% - до 1,24 тыс. долл./кв. м. В то же время 3-комнатные квартиры подешевели на 0,4% - до 1,39 тыс. долл./кв. м, стоимость предложения 4-комнатных квартир в столице уменьшилась на 1,2% - до 1,53 тыс. долл./кв. м.

Количество выставленных на продажу квартир в сентябре увеличилось на 5,1% относительно августа и составило 20,736 тыс. Объем предложения в общей площади вырос на 5,5%, в долларовом выражении - на 4,1%.

В структуре предложений 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 33% и 4-комнатные – 7%.

В сентябре 2016 года в долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась во всех районах Киева, кроме Печерского - осталась на уровне прошлого месяца. Аналитики зафиксировали наибольшее снижение в Голосеевском районе - на 2,2%.

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Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», в прошлом году, из-за продолжающейся девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости вторичного жилья в столице, гривневые цены на «вторичку» выросли на 25,6% - до 34,9 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 15,3% - до 1453 долл./кв. м.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2016 года по сравнению с августом уменьшилась на 0,8% – до 23,265 тыс. грн/кв. м.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в сентябре на столичном первичном рынке недвижимости выросла стоимость квартир эконом-класса - на 0,9%, до 16,619 тыс. грн/кв. м, премиум-класса также на 0,9%, до 44,009 тыс. грн/кв. м. В то же время квартиры комфорт-класса подешевели на 1,6% - до 20,963 тыс. грн/кв. м, а квартиры бизнес-класса - на 0,4%, до 27,869 грн/кв. м.

Наиболее ощутимо упали цены на квартиры в Днепровском, Дарницком, и Деснянском районах столицы - на 3,1%, 2,6% и 2% соответственно, в то время как стоимость квартир выросла в Подольском и Соломенском районах – на 10% и 1,6%.

По информации портала, в сентябре квартиры к продаже предлагали 61 оператор в 159 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 37%. Новостройки бизнес-класса составили 27% от общего количества, премиум-класса – 13% и комфорт-класса - 23%.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в 2015 году из-за девальвации национальной валюты, подорожания стройматериалов и горючего выросла на 33,1% – до 22,7 тыс. грн/кв. м.