Банки возобновили выдачу кредитов на утепление жилья

Банки с 6 октября возобновили выдачу "теплых" кредитов на приобретение физлицами энергоэффективных материалов и оборудования с 35-процентным возмещением, после того как правительство 27 июля приняло решение о направлении дополнительных 100 миллионов гривень на данную программу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"6 октября 2016 возобновлено действие программы по энергоэффективности – на приобретение энергоэффективных материалов и оборудования с частичным возмещением привлеченных кредитных средств. С сегодняшнего дня государственные банки – "Ощадбанк" и "Укргазбанк" - снова начали выдачу физическим лицам "теплых" кредитов в рамках программы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, жители Украины, которые примут участие в программе, чтобы утеплить собственное жилье, заменить окна на энергосберегающие, установить узлы учета, модернизировать освещение и т.п., получат от государства безвозвратную финансовую помощь в размере 35% от суммы привлеченных кредитных средств. Такая компенсация будет предоставляться и тем, кто получает субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Как сообщал УНИАН, банки с 6 июля временно остановили выдачу «теплых» кредитов на приобретение физлицами энергоэффективных материалов и оборудования с 30-процентным возмещением, поскольку государственных средств, предусмотренных на эти цели, хватило для выплаты компенсации только по кредитам, выданным до 5 июля.

27 июля Кабмин дополнительно выделил 100 миллионов гривень на финансирование программы "теплых" кредитов на приобретение физлицами энергоэффективных материалов и оборудования, а также увеличил размер компенсации суммы кредита на данную программу до 35%.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.