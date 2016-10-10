В Минсоцполитики рассказали, как украинцы смогут использовать сэкономленную за месяц субсидию

Домохозяйства смогут использовать сэкономленную за месяц часть субсидии для оплаты коммунальных услуг в другом месяце, однако в пределах одного отопительного периода, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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«Сэкономленные семьями на субсидиях средства будут оставаться на счетах людей только в пределах одного отопительного периода. Если семья использует меньше газа, чем установлено социальным нормативом, сэкономленные средства будут оформлять в счет будущих платежей, в том числе обязательной платы за коммунальные услуги. Например, если семья в ноябре использовала на 100 кубов газа меньше, чем установлено нормой, то этот объем газа она может потребить в холодные месяцы, например, в январе», - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство приступило к рассмотрению вопроса о монетизации остатков неиспользованных субсидий после завершения следующего отопительного сезона. «Чтобы сэкономленная сумма жилищной субсидии перечислялась потребителям, которые вели энергоэффективное домохозяйство, в виде денежной премии за энергоэффективность», - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что социальные нормативы потребления услуг, на которые предоставляется субсидия, в прошлом отопительном периоде 2015-2016 гг. не соответствовали реальному потреблению услуг. Из-за завышенных нормативов на счету получателей субсидий образовалась сумма неиспользованных средств в размере более 10 млрд грн. Позже правительство в несколько этапов снизило социальный норматив на обогрев помещения, который сегодня составляет 5,5 куб. м газа на квадратный метр отапливаемой площади.

На счетах домохозяйств оставили только сумму, равную стоимости 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, а все остальные средства, которые скопились на счетах домохозяйств, будут возвращены в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 25 августа утвердил порядок возвращения в госбюджет неиспользованных остатков средств по субсидиям на отопление, которые превышают стоимость (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) 100 куб. метров природного газа или 150 кВт/ч электрической энергии, в зависимости от того, какой тип отопления используется.

В феврале текущего года тогдашний министр социальной политики Павел Розенко заявил, что неиспользованный на конец отопительного периода объем газа, покрываемый субсидией, может быть по решению правительства использован домохозяйствами в летний период или монетизирован.

В августе стало известно, что правительство не будет монетизировать оставшиеся неиспользованными средства по субсидиям населения из-за завышенных социальных нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Как поясняется, два года назад на отопление 1 кв. м по нормативам выделялось 11 кубометров газа. Затем показатель снизили до 7 куб. м. Теперь норматив составляет 5,5 кубометров. При этом, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, прошлой зимой он составлял в среднем 5,3 кубометров на 1 кв. м жилья.