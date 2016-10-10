Во Львове отопительный сезон начнется с 11 октября

Во Львове завтра, 11 октября, начинается отопительный сезон для населения. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали об отопительном сезоне: готовы почти на 100%, потратили на подготовку 6 миллиардов

Сегодня, 10 октября, тепловики восстанавливают подачу отопления до всех бюджетных учреждений.

«Сегодня, 10 октября, восстанавливаем подачу отопления до всех бюджетных учреждений независимо, были ли обращения или нет. Завтра, 11 октября, согласно распоряжению городского головы, начинаем подачу теплоснабжения населению», - рассказали тепловики.

Стоит заметить, что отопительный созон в Львове, как правило, начинается 15 октября. Однако, в связи с понижением температуры воздуха в последние дни, теплоснабжения запустят на четыре дня раньше.