Гройсман посчитал, во сколько обходятся бюджету субсидии на комуслуги

Расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей, в то время, как дотации госхолдингу "Нафтогаз Украины" на компенсацию в тарифах, существовавшие до 2015 года, составляли порядка 28% объема государственных расходов.

Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Сниженная цена на газ обходилась Украине слишком дорого. Государство из налогов граждан покрывало разницу в цене как за бедных, так и за богатых. К тому же значительные средства вымывались путем спекуляции на разных ценах и нормах потребления. Это колоссальная сумма, которая до 2015 года составляла 28% размера госбюджета, - написал Гройсман. - Сегодня богатые будут платить за себя сами, а каждый, кому понадобится помощь, получит ее адресно через систему субсидий. Для этого достаточно 4-6% бюджета страны".

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Как сообщал УНИАН, политику поэтапного повышения тарифов в Украине начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять коммунальные платежи и стоимость энергоносителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии. В то же время, власти ввели систему субсидирования наиболее уязвимых категорий граждан в стране. Предполагается, что к началу отопительного сезона 2016-2017 годов количество семей, обратившихся за субсидией, составит порядка 9 миллионов. Сейчас этот показатель составляет около 5,5 миллиона семей.

В начале октября Гройман призвал руководство регионов, а также руководство энергохолдингов вовремя начать отопительный сезон - не позднее 1 ноября текущего года, а также вовремя завершить кампанию по начислению субсидий для граждан.