В Украине с начала года подорожало строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 9,4%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 16,8%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 5,7%.

При этом стоимость СМР в августе 2016 года по сравнению с июлем снизилась на 0,2% (в июле рост по отношению к июню составил 0,4%).

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В Госстате отметили, что наибольшее снижение цен на СМР в августе зафиксировано в сфере строительства нежилых зданий - на 0,4%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 9,6%.

В 2015 году цены на СМР выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 9,5%.