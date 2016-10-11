Гройсману интересно, что делает Госфонд содействия молодежному строительству, если такой программы в стране нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил аппарату правительства проанализировать работу Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, поскольку на текущий момент госфонд не выдает новые кредиты и испытывает проблемы с компенсацией процентов по уже выданным молодежным кредитам.

Читайте такжеГосударственные жилищные программы планируют модернизировать

Как подчеркнул глава правительства, выступая на заседании Кабмина, как таковой программы содействия молодежному строительству в стране нет.

«И потому я прошу аппарат проанализировать (работу фонда - УНИАН) и предоставить эту информацию. Нужно проанализировать деятельность: сколько этот фонд администрирует (средств - УНИАН) и сколько мы тратим на его содержание в год», - сказал Гройсман.

Ранее Кабинет министров Украины планировал увеличить уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству на 24 млн грн.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному строительству начал свою работу в 1992 году как негосударственное учреждение, однако затем, с учетом значимости проблемы обеспечения жильем, фонд стал государственным. Кабмин в июне 2015 года увеличил уставный капитал Госфонда на 38 млн грн - до 249,3 млн грн с целью возобновления программ кредитования строительства жилья, приостановленных в 2014 году в связи с жесткой экономией средств.