Гройман об отопительном сезоне: хочу услышать в четверг, что все готово

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует в четверг, 13 октября, провести селекторное совещание с регионами по вопросам старта отопительного сезона.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета регионального развития при президенте Украины.

"В четверг я проведу совещание, и я хочу услышать, что все готово к отопительному сезону", - сказал Гройсман.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что к зиме в Украине все готово и срыва отопительного сезона быть не может.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов. В сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило размеры запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 миллиардов кубометров, запасы угля - 2,8 миллиона тонн.

По информации Минрегиона, жилищный фонд и объекты энергетической инфраструктуры по всем регионам Украины готовы к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов почти на 100%, на подготовку местные власти потратили почти 6 миллиардов гривень.

В начале октября Гройсман призвал руководство регионов, а также руководство энергохолдингов вовремя начать отопительный сезон - не позднее 1 ноября текущего года, а также вовремя завершить кампанию по начислению субсидий для граждан.