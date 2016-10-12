Кабмин "влил" в Госфонд содействия молодежному строительству 24 миллиона
Ранее Гройсман поручил проанализировать работу госфонда, поскольку на текущий момент он не выдает новые кредиты и испытывает проблемы с компенсацией процентов по уже выданным молодежным кредитам.
Кабинет министров Украины увеличил на 24 млн грн уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.
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Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и ЖКХ, соответствующее постановление было принято 11 октября на заседании правительства. Средства предусмотрены в государственном бюджете-2016.
"Для обеспечения потребности молодых семей в льготном кредитовании строительства жилья по Госпрограмме обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы правительство на 24 млн грн увеличило уставный капитал Государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 11 октября на заседании Кабинета министров премьер-министр Владимир Гройсман поручил аппарату правительства проанализировать работу Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, поскольку на текущий момент госфонд не выдает новые кредиты и испытывает проблемы с компенсацией процентов по уже выданным молодежным кредитам.
Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному строительству начал свою работу в 1992 году как негосударственное учреждение, однако затем, с учетом значимости проблемы обеспечения жильем, фонд стал государственным. Кабмин в июне 2015 года увеличил уставный капитал Госфонда на 38 млн грн - до 249,3 млн грн с целью возобновления программ кредитования строительства жилья, приостановленных в 2014 году в связи с жесткой экономией средств.