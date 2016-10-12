Кабмин "влил" в Госфонд содействия молодежному строительству 24 миллиона

Кабинет министров Украины увеличил на 24 млн грн уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Читайте такжеКабмин улучшил прогноз роста объемов строительства до 8,5%

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и ЖКХ, соответствующее постановление было принято 11 октября на заседании правительства. Средства предусмотрены в государственном бюджете-2016.

"Для обеспечения потребности молодых семей в льготном кредитовании строительства жилья по Госпрограмме обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы правительство на 24 млн грн увеличило уставный капитал Государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 октября на заседании Кабинета министров премьер-министр Владимир Гройсман поручил аппарату правительства проанализировать работу Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, поскольку на текущий момент госфонд не выдает новые кредиты и испытывает проблемы с компенсацией процентов по уже выданным молодежным кредитам.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному строительству начал свою работу в 1992 году как негосударственное учреждение, однако затем, с учетом значимости проблемы обеспечения жильем, фонд стал государственным. Кабмин в июне 2015 года увеличил уставный капитал Госфонда на 38 млн грн - до 249,3 млн грн с целью возобновления программ кредитования строительства жилья, приостановленных в 2014 году в связи с жесткой экономией средств.