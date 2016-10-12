Мост в Запорожье должен быть завершен в течение трех лет - Гройсман

Строительство мостовых переходов через Днепр в Запорожье должно быть завершено в течение трех лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня в Запорожье во время визита на строительную площадку одного из двух строящихся мостов в правобережной части города, передает корреспондент УНИАН.

При этом Гройсман заявил, что финансирование объекта должно осуществляться как из государственного бюджета, так и из бюджета города и области.

В то же время он поручил пересмотреть строительную документацию с целью оптимизации стоимости.

"До ноября поручаю пересмотреть документацию с точки зрения оптимизации ее конечной стоимости и определить системы софинансирования: сколько даст город, сколько даст область и сколько - государство. 50% я вам гарантирую", - заявил Гройсман.

Он отметил, что озвученная мостостроителями сумма в 4 миллиарда гривень, якобы необходимая для достройки двух мостов через Днепр, по его мнению, может быть сокращена на 15-20%.

Премьер-министр уточнил, что государство готово на протяжении ближайших трех лет бесперебойно обеспечивать финансирование в размере 500 миллионов в год для строительства мостовых переходов в Запорожье. "500 миллионов в год гарантирую, мы найдем в госбюджете", - заявил Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, проект строительства мостовых переходов через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города, планировалось осуществить до 2010 года. Однако чиновники и подрядчики (которых неоднократно меняли) заявляли о проблемах с финансированием, из-за чего сроки завершения работ смещались, а стоимость росла. На сегодняшний день выполнены практически в полном объеме только подъездные пути к мостовым переходам и транспортные развязки. Мостов нет - построены опоры и незначительная часть мостовых конструкций.

В мае 2014 года Управление СБУ в Запорожской области открыло уголовное производство по факту присвоения 134 миллиона гривень, выделенных из госбюджета на строительство мостовых переходов (ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).