Арендаторы жилья могут претендовать на субсидию при наличии договора аренды – Минсоцполитики

Арендаторы жилья могут претендовать на субсидию при наличии договора на аренду жилья с указанием количества проживающих лиц и того, кто оплачивает коммунальные услуги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на директора департамента государственной социальной помощи Виталия Музыченко.

"Как раз для этих категорий населения, которые проживают не по месту регистрации, есть возможность оформления субсидий на основе договора аренды жилья. Мы не требуем каких-то конкретных критериев, главное, чтобы это был письменно составленный договор, с указанием лиц, проживающих в арендованном жилье, и было определено, кто платит за жилищно-коммунальные услуги. Это и будет основанием для назначения субсидий", - цитирует Музыченко пресс-служба.

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Он также отметил, что сумма субсидии в этом отопительном сезоне будет выше прежней. "Средний размер субсидии, который мы прогнозируем в этом отопительном периоде, будет составлять до 2000 гривень на домохозяйство в месяц", - сказал Музыченко.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Павел Розенко советует гражданам обращаться за субсидией до начала отопительного сезона во избежание ажиотажа в органах социальной защиты населения и задержек с назначением субсидий.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 9 млн с 5,5 млн.