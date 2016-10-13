Субсидии на комуслуги получают уже 5,5 миллиона семей украинцев - Розенко

На сегодняшний день в Украине субсидии на оплату коммунальных услуг оформлены и переоформлены для 5,5 миллиона семей украинцев, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в ходе селекторного совещания в правительстве.

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По его словам, в дальнейшем число оформленных субсидий будет только расти и достигнет 8,5-9 миллионов семей.

"За последнюю неделю за субсидиями обратились более 80 тысяч семей", - сказал Розенко.

При этом он уточнил, что в отопительном сезоне 2016-2017 годов средний размер субсидий составит порядка 2 тысячи гривень.

"В этом году мы ожидаем, что средний размер субсидии по стране составит 2 тысячи гривень. И мы должны обеспечить все, чтобы люди эти деньги получили", - сказал Розенко.

По словам Розенко, хуже всех план по субсидиям выполняет Одесская область, где выплаты оформлены только 22% гражданам, обратившимся за субсидией.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей, в то время как дотации госхолдингу "Нафтогаз Украины" на компенсацию в тарифах, существовавшие до 2015 года, составляли порядка 28% объема государственных расходов.

Новая политика выплат субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году наряду с политикой поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года - с 2015 по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.