Гройсман поручил подать тепло в жилые дома в течение 5 дней

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил в течение 5 дней подать тепло в жилые дома.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания в правительстве.

"У нас есть норматив подачи тепла - 14 дней. Но я думаю, что за 5 дней можно справиться. Это касается абсолютно всех", - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов. В сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило размеры запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 миллиардов кубометров, запасы угля - 2,8 миллиона тонн.

По информации Минрегиона, жилищный фонд и объекты энергетической инфраструктуры по всем регионам Украины готовы к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов почти на 100%, на подготовку местные власти потратили почти 6 миллиардов гривень.