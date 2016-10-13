Украина готова к холодам на 100% - Гройсман

Украина располагает достаточными ресурсами для того, чтобы спокойно пройти отопительный сезон 2016-2017 годов, а коммунальное хозяйство на местах готово на 100%, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, резюмируя итоги селекторного совещания, посвященного подготовке к зиме.

"Для всех граждан я хочу сказать о том, что газ, электроэнергия есть в необходимом количестве. Есть 100-процентная готовность начать отопительный сезон", - сказал глава правительства.

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Он также призвал местные органы власти быть готовыми к ухудшению погодных условий.

"Меня не интересуют проценты, меня интересует, чтобы людям было тепло и уютно в их домах. А второй вопрос - чтобы украинские семьи получили государственную поддержку. На этих вопросах я просил бы сосредоточиться", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что многие решения зависят от местных органов власти.

"И если вы не решаете проблему - вы сами становитесь проблемой, - сказал Гройсман. - А критиканам и популистам, тем, кто говорит, что все пропало, что Украина не готова к отопительному сезону, хочу сказать: коллеги, расслабьтесь. Ситуация контролируемая".