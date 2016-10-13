Уровень расчетов населения за коммуслуги составляет 115% - Зубко

Уровень расчетов населения за предоставленные коммунальные услуги составляет 115%, в то время, как в предыдущие годы этот показатель не дотягивал до 100%, сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в ходе селекторного совещания в правительстве.

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"Хотел бы убрать спекуляции по поводу якобы неуплаты населением коммунальных платежей. За все предыдущие годы задолженность населения составила 4,8 миллиарда гривень. Но подчеркну - в 2015 году уровень расчетов составлял 95%, а в 2016-м - уже 115%. Это значит, что люди не только рассчитываются за коммунальные услуги, но и гасят долги", - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в августе уменьшилась по сравнению с показателем на конец июля на 0,2 миллиарда гривень, или на 4%, и составила 4,8 миллиарда гривень. Задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий составляет 2,5 миллиарда гривень, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 1,8 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов составляет 0,4 миллиарда гривень.