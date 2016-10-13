Фирташ продал бизнес-центр "Парус" в Киеве - СМИ

Бизнесмен Дмитрий Фирташ продал мажоритарную долю в киевского бизнес-центра "Парус", который расположен на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Мечникова, сообщает РБК-Украина.

О том, что Фирташ продает "Парус", стало известно в сентябре. Об этом узнало издание "Новое время" от нескольких участников рынка. Борис Краснянский, управляющий активами Group DF, подтвердил информацию, но не комментировал ее.

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По состоянию на 2013 год, согласно данным портала "Наши деньги", "Парусом" владели в равных частях компания Фирташа "Передовые технологии плюс" (через кипрскую Bovalon Investment) и "Мандарин Плаза" Вагифа Алиева. По данным "Нового времени", доля Алиева в "Парусе" уже нет значения, и он выполняет роль формального владельца.

Имя покупателя неизвестно, но на рынке склоняются к тому, что это - местный бизнесмен.

К слову, бизнес-центр "Парус" - это 33-этажный дом площадью 75 тысяч кв. м, построен в 2007 году. Инвестиции в строительство составили около 500 миллионов гривень. Тогда Фирташ приобрел мажоритарную долю в Алиева еще до ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, недавно Дмитрий Фирташ заявил, что не намерен продавать телеканал "Интер".